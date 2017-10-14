"Renkli mısırlar" birçok ülkeden yoğun talep görüyor

Aksaray'da 12 yıldır çiftçilik yapan Halis Katman'ın ABD'den tohum ithal ederek hobi amacıyla yetiştirdiği rengarenk mısırlar yurt içinin yanı sıra birçok ülkeden yoğun talep görüyor.

Merkeze bağlı İncesu köyünde yaşayan 35 yaşındaki Katman, bir belgeselde izleyip ABD'den getirdiği tohumlarla yetiştirdiği renkli mısırların ilk hasadını yaptı.

Eşinin de desteği ile 500 metrekarelik bahçesinde sarı, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu gibi renklerde yetiştirdiği mısırlarının ulusal medyada yer alması üzerine bir anda dikkatleri çeken üretici, birçok ülkeden ve yurt içinden sosyal medya ya da telefon aracılığıyla renkli mısır tohumu siparişi alıyor.

Katman, ürettiği renkli mısırların basında yer almasından sonra birçok kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinden gelen talepleri görünce çok şaşırdığını anlatan Katman, şöyle devam etti:

"Belgeselde görüp etkilendiğim renkli mısırları ABD'den buraya getirdim. İlk etapta hobi amacıyla küçük bir yerde ektim. Hasadını yaptım. Medyada renkli mısırlarım yer alınca çok büyük ilgi oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Başta yurt içi olmak üzere, Brezilya, Almanya, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Macaristan gibi ülkelerden tohum sipariş ettiler. Bu kadar talep gelince büyük gurur duydum. Tohumlar yurt dışından ve yurt içinden talep görünce bunu karşılamak amacıyla çalışma başlattım. Şu an pazarlamasını yapıyorum. Ayrıca yerel tohum gruplarına ücretsiz tohum gönderdim. Bu renkli mısırın Türkiye'de gelecek yıllarda daha fazla üretilmesi için elimden gelen desteği sağlamak istiyorum."

200'e yakın üreticiye tohum gönderdi

Katman, bugüne kadar yaklaşık 200 üreticiye renkli mısır tohumu gönderdiğini belirtti.

Mısırın doğal olup olmadığının sorulduğunu dile getiren Katman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar bana en çok, mısırın GDO'lu olup olmadığını soruyorlar. 'Rengi boyama mı' diye soranlar var. Ben doğal olduğunu biliyordum fakat yine de soru işaretlerini yok etmek istedim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne her renkten 2'şer adet olmak üzere 10 renk mısırı numune olarak gönderdim. Numunelerin analizi sonucunda mısırın tamamen doğal olduğu, GDO'lu olmadığı ve insan sağlığına zararının bulunmadığına ilişkin belge aldım. Bu belgeyle de vatandaşlarımızı bilgilendirdim. Bu şekilde Türkiye'nin birçok iline bu tohumları gönderdim. Yurt dışından da Azerbaycan, Almanya ve Irak'a tohum gönderdim."

Köyde çiftçilik yapan Abdullah Turgut ise Katman'ın ürettiği mısırlardan çok etkilendiğini, kendi tarlasında da yatiştirmek istediğini ifade ederek, "Halis Katman, bu iş için bizlere öncülük etti. Mısırların bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim. Heves ettim, inşallah ben de tarlamda yetiştireceğim." diye konuştu.