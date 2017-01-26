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Rekolte düşüklüğü nohut fiyatlarına yansıdı

Türkiye genelinde rekolte düşüklüğü nedeniyle nohut fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkması, leblebinin de kilogram fiyatını yüzde 36 artırdı.

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Rekolte düşüklüğü nohut fiyatlarına yansıdı

Türkiye genelinde rekolte düşüklüğü nedeniyle nohut fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkması, leblebinin de kilogram fiyatını yüzde 36 artırdı.

Çorum leblebisi üreticileri, leblebinin ham maddesi nohudun fiyatındaki artışın ardından leblebinin kilogram fiyatını yüzde 30 ile 36 artırmak zorunda kaldı. Daha önce 12 ila 15 lira arasında satılan sarı leblebinin kilogramı yeni zamla 17 ila 19 liraya yükseldi.

En çok tüketilen ballı susamlı ve çikolatalı leblebinin kilogram fiyatı da aynı oranda artarak, 25 ila 30 liradan satılmaya başlandı. Nohut fiyatındaki artışa paralel olarak leblebiye de zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, vatandaşlardan anlayış bekliyor.

"Müşterilerimizi mağdur etmemek amacıyla kar marjımızı en az seviyede tutuyoruz"

Kentte 3 kuşaktır leblebi imalatı yapan Fikret Hışıroğlu, nohut fiyatında yaşanan artışın leblebi fiyatlarına da büyük oranda yansıdığını belirterek, özellikle leblebilik nohuttaki aşırı fiyatlar nedeniyle leblebinin kilogram fiyatına yüzde 36'lık bir artış yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçen yıl nohut hasadıyla üretilen yeni mahsul leblebinin geçen temmuz ayında piyasaya sunulduğunu ifade eden Hışıroğlu, "O dönemde kilogramı 14 liradan satılan sarı leblebi, nohut fiyatlarındaki artış nedeniyle aydan aya zamlanmaya başladı. Leblebinin kilogramı 5-6 ay içerisinde 14 liradan 19 liraya kadar yükseldi. Aslında şu anda leblebinin kilogram fiyatı 25 lira olmalı ancak biz müşterilerimizi mağdur etmemek amacıyla kar marjımızı en az seviyede tutarak kilogramını 19 liradan satıyoruz." dedi. 

Etiketler: Rekolte düşüklüğü, nohut fiyatları
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