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Rekabet Kurumu'ndan 5 şeker fabrikasının satışına onay

Rekabet Kurumu Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesine izin verdi.

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Rekabet Kurumundan 5 şeker fabrikasının satışına onay

Konuyla ilgili kararlar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.

Kaynak: AA

Etiketler: özelleştirme, şeker fabrikası, Rekabet Kurumu
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