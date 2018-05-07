Rekabet Kurumu'ndan 5 şeker fabrikasının satışına onay

Konuyla ilgili kararlar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlandı.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesine izin verdi.
Konuyla ilgili kararlar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlandı.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.
Kaynak: AA