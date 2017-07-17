'Rekabet Kurumu, indirim marketlerini yakından takip etmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim marketlerinin büyük sermayenin avantajını kullanarak küçük esnafı yok etmek istediğini ileri sürerek, "Dünyada bunun çok sayıda örneği var. Rekabet Kurumu, bu yönüyle indirim marketlerini ve perakende sektörünü yakından takip etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, indirim marketlerinin genellikle gelir düzeyi düşük semtlerde açıldığını belirterek, bunların ürün çeşidine yer vermeyip bir malın en ucuzunu satarak küçük esnafı bitirdiği iddiasında bulundu.

İndirim marketlerinin tam bir rekabet ortamı oluşturuyor gibi gözüktüklerini ancak bu indirimlerin mevcut uygulamalarında bulunmadığını anlatan Palandöken, şöyle devam etti:

"Bu indirim marketleri aslında büyük sermayenin avantajını kullanarak küçüklerin yok olmasını istiyorlar. Böylelikle market sayıları azalınca da fiyatlarını eskisinden çok daha yüksek seviyelere çıkarıyorlar. Dünyada bunun çok sayıda örneği var. Rekabet Kurumu, bu yönüyle indirim marketlerini ve perakende sektörünü yakından takip etmeli."

Palandöken, haziran sonu itibarıyla 10 ve daha fazla şubesi bulunan 145 market zincirinin bulunduğunu belirterek, 145 markanın toplam şube sayısı 27 bin iken 8 indirimli marketin şube sayısının 20 binin üzerinde olduğunu kaydetti.

Gıda perakendesinin rekabet ortamından uzaklaşmaması için esnafa büyük ihtiyaç olduğunun altını çizen Palandöken, "İndirimli market zincirlerinin şube açılışına düzenleme ve sınırlama getirilmezse kapanan her esnaf işletmesi işsizliğin artmasına neden olacak ve en büyük zararı da uzun vadede tüketiciler görecek." değerlendirmesinde bulundu.