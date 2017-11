Rekabet Kurulu 13 banka hakkında kararını açıkladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarını yasaklayan 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 13 banka hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı.

Buna göre, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ, ING Bank AŞ ve The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Bu çerçevede 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, ING Bank AŞ'ye 21 milyon 112 bin 960,5 lira, The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi'ne de 66 bin 429,7 lira idari para cezası verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

İş birliği yapan bankaya ceza verilmedi

Kurul, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye, kanunun idari para cezasına ilişkin maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 1,5’i oranında idari para cezası verilmesi gerekmekle birlikte, kanunun "Kurumla aktif iş birliği yapan teşebbüslere iş birliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak belirlenen cezaların verilmeyebileceği ya da cezalarda indirim yapılabileceğine" dönük hükmü çerçevesinde idari para cezası verilmemesini oy birliği ile kararlaştırdı.

Diğer bankalara ceza uygulanmadı

Öte yandan Kurul, "Citibank AŞ, Deutsche Bank AŞ, HSBC Bank AŞ, JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi, MerriII Lynch Yatırım Bank AŞ, Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Türk Ekonomi Bankası AŞ ve UBS AG"nin, Kanunun rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarını yasaklayan maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA