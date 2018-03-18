Rekabet ihlaline 5 yılda 2,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'nun, 2013-2017 yıllarında uyguladığı cezaların toplamı 2 milyar 198 milyon 799 bin liraya ulaştı. Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda, yıllık ortalama 3,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu cezaların 2 milyar 41 milyon 320 bin liralık kısmı esastan verilirken, yargı kararı sonrası yeniden değerlendirilen dosyalar kapsamında da 130 milyon 418 bin liralık ceza uygulandı.

Söz konusu dönemde Rekabet Kurumu, yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle 18 milyon 765 bin lira, yanıltıcı ve yanlış bilgi verilmesi ile birleşme ve devralmaların izinsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle 8 milyon 294 bin lira ceza kesti.

Rekabet ihlalleri neticesinde verilen cezaların sektörel dağılımına bakıldığında finans, petrol ve petrokimya, tütün ve alkollü içecekler, bilgi ve iletişim ile inşaat sektörlerinin ön plana çıktığı görüldü.

Rekabetten tüketici refahına katkı

20 yıldır ekonomide rekabetin sağlanması ve korunmasına yönelik görevler üstlenen Rekabet Kurumu'nun, aldığı kararlarla tüketici refahına katkı sağladığı görüldü.

Kurumun, geçen yıl hazırladığı ve 2014-2016 dönemini kapsayan "etki değerlendirme" çalışması, 23 Rekabet Kurumu kararı neticesinde engellenen fiyat artışları veya elde edilen daha düşük fiyatlar sayesinde tüketicilere sağlanan maddi faydanın boyutlarını ortaya koydu.

Tüketicilere yıllık ortalama 3,3 milyar lira fayda sağlandı

Çalışmaya göre, Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda OECD kılavuzu dikkate alınarak hesaplandığında, yıllık ortalama 3,3 milyar lira oldu. Bir başka ifadeyle, bu kararlar alınmasaydı tüketicinin cebinden 3 yılda yaklaşık 10 milyar lira çıkacaktı.

Çalışmanın, yapılan müdahalelerin tamamını kapsamadığı ve ilgili kararların inovasyon, kalite, verimliliğe yansımaları hesaba katıldığında, ekonomiye ve tüketicilere sağlanan faydanın çok daha büyük boyutlarda olduğu dikkat çekiyor.

Kaynak: AA