'Randımanı yüzde 40'ın altında olan fındığı TMO alacak'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara'da Sürdürülebilir Besicilik Paneli'nde konuştu.

Fındık üreticisinin yüzünü güldürecek açıklama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'dan geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımında randıman yüzdesi değişti. Üretici randımanı yüzde 40'ın altında olan fındığını da artık tüccara değil artık devlete satabilecek. Üreticinin elinde kalan tüm fındığı devlet alacak.

Bakan Fakıbaba, “Bugün karar aldım 40’ın altında randımanı olan fındıkları da alıyoruz.” dedi.

Randımanda oran değişti. Devlet sadece üreticinin elinde kalan tüm fındığı almayacak.

Randımanı yüzde 40'ın altında olan fındığını da üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecek.

Üreticinin hep yanında olacağız diyen Bakan Fakıbaba, "Olunca üreticinin elinden alıyorlar 6-7 liraya alıyor. Ne yapıyor Giresun fındığına karıştırıyor tekrar getirip onu TMO'ya 10 liraya satıyor. TMO yüzde 40’ın altında almıyor diye bu üreticinin elinden 6-7 liraya mal toplamak vicdanen senin işine geliyor mu? seni rahatlatıyor mu?" ifadelerini kullandı.

