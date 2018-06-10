Ramazan'da internetten alışveriş iki katına çıktı

Tüketiciler bu sene sıcak havaların da etkisiyle eksiklerini online alışverişle tamamladı.

Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle, daha fazla sayıda tüketici günlük alışverişlerinden toptan alışverişe, teknolojiden gıdaya ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamayı tercih etti.

Ramazan alışverişleri için çarşı pazarı dolduran tüketiciler, bunun yanı sıra e-ticarete de ivme kazandırdı.

Geçtiğimiz senelere oranla bu sene önemli artışlar yaşayan e-ticarette firmalar tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için yarışırken, şirketler Ramazan'a özel hazırlanan koliler, hayata geçirilen kampanyalar, indirimler ve promosyonlarla tüketiciye çok sayıda seçenek sundu.

İstenilen saatte kapıya teslim ilgi gördü

Tüketicilerin büyük çoğunluğu bu sene internetten alışverişe yönelirken, istenilen saatte kapıya teslim gibi hizmetler sunan şirketler tüketici gözünde bir adım öne çıktı.

Kendi alışverişlerinin yanı sıra, çalışanlarını sevindirmek isteyen şirketler kumanya siparişlerini yine çoğunlukla internet üzerinden vermeyi tercih etti.

İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen tüketiciler özellikle her bütçeye uygun şekilde hazırlanan Ramazan kolilerine yoğun ilgi gösterirken, hayata geçirilen kampanyalar kapsamında Kızılay'a Ramazan kolisi bağışı da online alışverişte ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

"Yiyecek ürünlerinin satışında ortalama yüzde 51 artış yaşandı"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, Ramazan döneminde, içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, sıvı yağ, reçel, salça, hurma, hazır çorba, toz şeker ve zeytinin bulunduğu Ramazan kolileriyle çay ve zeytinyağının en çok talep gören ürünler arasında yer aldığını anlattı.

"Ramazan alışverişlerinde her şehirden ve farklı kullanıcı segmentlerinden talep alıyoruz. Kesin çizgilerle ayırmak doğru olmamakla birlikte, ortalama 25 yaş ve üstü alıcıların online Ramazan alışverişine daha çok eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. Özel fiyatlı Ramazan paketleri-kolileri ve Ramazan'a özgü gıda ürünleri, bu dönemde en çok tercih edilen segment olarak karşımıza çıkıyor."

"En fazla alışverişi erkekler yaptı"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da, Ramazan ayı öncesi ve içinde en çok "Tüketim ve Gıda" kategorisinden alışveriş yapıldığına işaret ederek, ardından gelen kategorinin ağız ve diş sağlığı ürünlerinin sayıca üstünlüğüyle "Sağlık ve Güzellik" olduğunu söyledi.

"Ramazan ayı Migros Sanal Market'in en yoğun olduğu dönemlerinden"

Migros Ticaret AŞ E-Ticaret İşbirimi Direktörü Rıza Gürler ise Ramazan ayının, Migros Sanal Market'in en yoğun olduğu dönemlerinden olduğuna dikkat çekti.

"Dolayısıyla Ramazan ayı bizim için oldukça hareketli geçiyor. Diğer zamanlarda olduğu gibi, Ramazan süresince de sahada ve merkezde dinamik bir yapı ile, tüm müşterilerimize hizmet verdik. Ramazan öncesinde ve Ramazan sırasında en fazla talep alan ürünler arasında, Ramazan kolileri, güllaç, hurma, zeytinyağı, süt, çay, şeker, et, meyve, sebze ürünlerini sayabiliriz."

Kaynak: AA