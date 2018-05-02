Ramazanda et fiyatları değişmeyecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, yaklaşan Ramazan ayı öncesi et fiyatları ile ilgili önemli uyarılar yaptı.

Bakan Fakıbaba, piyasayı speküle edenlere izin vermeyeceklerini söyledi, gerekirse uygun fiyatlı et satış noktalarının sayısının arttırılacağını sözlerine ekledi.

"Besiciler, ithalatçılar para kazanacaklardır. Kimse boşu boşuna emek vermez. Ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan biriyim. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31 liradan alacağı şimdi 13 bin yer var, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmak isteyen olursa bu 13 bini artırabiliriz."

"O fiyat anlayışını devam ettireceğiz"

Bakan Fakıbaba, yaklaşan Ramazan ayı öncesi et fiyatlarını da değerlendirdi.

"Üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da bir ateşi söndürebilmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 liradan 6 aydan beri devam ettiğimiz o fiyat anlayışını devam ettireceğiz."

"İthalatta fark eden sadece et değil"

Et başta olmak üzere bazı gıda ürünlerinde yaşanan ithalat artışıyla ilgili sorulara Fakıbaba, şu yanıtı verdi:

"İthalatta fark eden sadece et değil, soyada da var, mısırda da var. Elimizde iş birliği yapabileceğimiz ülkeler var. Sudan'da bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Yine Bosna Hersek'te çalışmalarımız var. Biz bir dünya ülkesiyiz ve önemli bir ülkeyiz, başkaları ne yapıyorsa biz de onları yapacağız."

"İnsanlar rahat olsunlar, biz olayları takip ediyoruz"

Fakıbaba, spekülasyonlar hakkında alınacak tedbir ve önlemlerden bahsetti.

"Şanlıurfa'da bir proje başlattık. Şu an İç Anadolu'da 9 ilde nadasa bırakılan ve toprağın boş olduğu dönemlerde nohut ekimine başladık, ithalat yapıyoruz diye. Fasulyede ve ithalat yaptığımız ürünlerde veya speküle edilen ürünlerde bunun devamı gelecek. Bu bağlamda insanlar rahat olsunlar, biz olayları takip ediyoruz.

Para kazanmak her şey değil. Üretici, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden biri. Tüm çiftçi ve üretici kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum ama tabii bazen bir-iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman kalan 98 kişiye zarar veriyor. Biz o bir iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Bizim üreticilerimiz fırsatçı insanlar değiller, biz de onların emrindeyiz."

"Devletin her şeyde olmaması lazım"

Bakan Fakıbaba, şeker fabrikalarıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Devletin her şeyde olmaması lazım, özel sektörle birlikte götürmesi lazım. Ama özel sektör de kendini yalnız hissettiği zaman, Et ve Süt Kurumu'nda olduğu gibi, devlet de mutlaka bu işte 'Ben de varım.' diyebilmeli. Özel sektör hatalı iş yaptığında devlet onu düzeltmeli."

"Rusya'nın kararı akıllıca"

Rusya'nın Türkiye'ye domatesle ilgili kısıtlamasını kaldırmasını "Doğrusu buydu." diye yorumlayan Fakıbaba, Türk üreticilerinin bu işe gönül veren üreticiler olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ve hükümetin önemli önerileri olduğunu anımsatan Fakıbaba, Rusya'nın kararının akıllı bir hareket olduğunu anlattı.

Kaynak: TRT Haber, AA