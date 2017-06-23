  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Putin, TürkAkım boru hattı inşaatını denetleyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisine çıkarak incelemelerde bulunacak.

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Putin, TürkAkım boru hattı inşaatını denetleyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisine çıkarak incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin’in, iş gezisi nedeniyle Rusya’nın Krasnodar Krayı’ını ziyaret edeceği belirtilirken, bu kapsamda Anapa kentinde inşaatı devam eden TürkAkım boru hattı çalışmalarını denetleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Putin’in, TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisine çıkarak inceleme yapacağı kaydedildi.

Hükümetler arası anlaşması geçen yıl ekim ayında İstanbul'da imzalanan TürkAkım projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Etiketler: vladimir putin, türkakım boru hattı, pioneering spirit
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