PTT'nin e-ticaret sitesi 2 milyon üyeye ulaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Postadaki Dijital Bölünme: Yeni Bir Portföy, Daha İyi Performans veya Yeniden Tanımlanmış Bir Misyon" temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin önemine işaret etti.

20 Eylül-7 Ekim 2016'da yine İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nin, posta hizmetlerinin tüm dünyada çok daha ileriye götürülmesini sağlayacak kararlara vesile olduğunu ifade eden Arslan, kritik kararların alındığı kongrede kabul edilen İstanbul Dünya Posta Stratejisi'nin 2020'ye kadar posta sektörünün yol haritasını çizdiğini söyledi.

Bakan Arslan, İstanbul Dünya Posta Stratejisi'nin posta ağ yapısının işlerliğini artırmak, sürdürülebilir ve modern ürünler ortaya çıkarmak, pazarın ve sektörün etkin işlemesini sağlamak gibi üç önemli temel amaç üzerine kurulduğunu belirtti.

"PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

Ahmet Arslan, çok sayıda ülkenin delegeleriyle yönetici düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerde posta hizmetleri, iletişim ve fiber optik altyapı gibi konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu ve muhtemel ortak çalışma alanları belirlendiğini bildirdi.

PTT'nin geçmişi ve sunduğu hizmetler konusunda katılımcılara bilgi veren Arslan, PTT'nin posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduğunu anlattı.

Arslan, 4 bin 870 iş yeri, 41 bin 742 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen PTT'nin birçok uluslararası başarıya da imza attığını söyledi.

Arslan, PTT'nin UPU'nun nihai karar organı niteliğindeki İdari Konsey’in başkanlığını Katar'dan devraldığını ve bu görevi 2020 yılına kadar yürüteceğini dile getirdi.

"İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji üretimini şirket politikası olarak benimseyen, sadece kendisinin değil, sektörünün de dijitalleşmesine katkıda bulunan PTT'nin uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği önemli alanlardan biri de e-ticarettir. 17 Mayıs 2012 tarihinde hayata geçirilen e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayısı 5 bine yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturmaktadır."

Arslan, POST-EXPO gibi kritik sektörel etkinliklere gösterdiği katılım, yakın zamanda Azerbaycan, Pakistan ve Katar'la gerçekleştirilen ortak pul çalışmaları, Hong Kong merkezli PAL Express’le yürütülen iş birliğinin PTT'nin uluslararası çalışmaları arasında ön plana çıktığını, bu tür iş birliklerinin artması ve tüm tarafların kazançla çıkacağı yeni ortak çalışmaların hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA