  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PTT'den tarihi Safranbolu Çarşısı'na özel pul

PTT'den tarihi Safranbolu Çarşısı'na özel pul

"Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ve ilk gün zarfı, yarın tedavüle çıkacak.

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PTTden tarihi Safranbolu Çarşısına özel pul

Safranbolu çarşısı görsellerinin yer alacağı "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında yarın satışa sunulacak.

115x65 milimetre boyutundaki iki değerli anma pulu, 10 kuruşu ek değer olmak üzere 2,10 lira bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 5,50 lira bedelle tedavüle çıkarılacak.

Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Safranbolu PTT Merkez Müdürlüğü/KARABÜK" adresinde "Tarihi Çarşılar 30.03.2018 KARABÜK" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

1994'ten beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Tarihi evleri ve çarşılarının yanı sıra doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve turizm zenginlikleriyle ülkemizin eşsiz yerleşim yerlerinden biri olan Safranbolu, 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı. Safranbolu'nun tarihi ve turistik eserlerinin yoğunlaştığı bölge "çarşı" kesimidir.

Safranbolu Çarşısı'nda demircilik, bakırcılık, semercilik, dikicilik, saraçlık, ayakkabıcılık gibi işlenmiş eşya üretimine yönelik iş kolları lonca düzenine uygun şekilde yer aldı. Bu nedenle Safranbolu Çarşısı'nın sokakları, o sokakta bulunan zanaat koluna göre "semerciler içi", "kunduracılar içi", "kasaplar içi", "tüccarlar içi" gibi adlarla bilinir.

PTT A.Ş. tarafından tedavüle çıkarılacak "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ve ilk gün zarfı, günümüzün yaşayan tarihi ve ticari merkezlerinden biri olan Safranbolu Çarşısı'nı filateli dünyasında da ölümsüzleştirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi çarşılar, pul, PTT
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