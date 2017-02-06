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Buradasınız : » » PTT'den 'Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanya

PTT'den 'Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanya

PTT, özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

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PTTden Sevgililer Gününe özel yeni kampanya

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tebrik kartı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bastırılan 1 milyon tebrik kartı, PTT müşterilerine ücretsiz dağıtılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Sevgililer Günü hediyesini, kargoyla ulaştırmak ve sevgisini güzel bir kartla dile getirmek isteyenleri mutlu edecek kampanya düzenleyen şirket, 7-13 Şubat tarihlerinde postaya verilecek yurt içi Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerinde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Ayrıca, PTT AŞ tarafından Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan 1 milyon tebrik kartı müşterilere ücretsiz sunulacak. Tebrik kartları, PTT AŞ iş yerlerinden edinilebilecek.

Etiketler: tebrik kartı, PTT, 14 şubat sevgililer günü
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