PTT'de hedef 2018'de lojistikte dünya 3'üncülüğü

Bozgeyik, 2018 yılında e-ticaret, lojistik, bankacılık ve sigortacılık alanındaki faaliyetlerini derinleştireceklerini belirtti.

PTT'nin her gün büyüyen ve dünya markası olma yolunda ilerleyen bir şirket olduğuna dikkati çeken Bozgeyik, her yıl kar ve verimliliğinin arttığını, istihdam sağlayıp ülkenin ihtiyaçlarını giderecek projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bozgeyik, 2016 yılında Çin'in e-ticaret lojistiğini dünyaya dağıtmak için pilot uygulama başlattıklarını dile getirerek, 2017 yılında bunu çok daha ileri seviyelere taşıdıklarına işaret etti.

Bugün ayda 500 tona yakın e-ticaret ürününü İstanbul'a getirip buradan dünyaya dağıttıklarını vurgulayan Bozgeyik, "Biz sadece Türkiye'deki lojistiği değil, dünyada da e-ticaret lojistiğini geliştirerek dağıtmaya devam ediyoruz. Bu konuda çok mesafe aldık. Çinli ortağımız ile Hong Kong'da kurduğumuz şirketle dünyada posta şirketleri arasında 7'nci sıraya yükseldik. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz lojistik faaliyetleriyle inanıyoruz ki bu daha da büyüyecek ve oradan da bir Türk lojistik markasını dünyada çıkartmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"2018 yılı için dünya hedefimiz ilk 3'e girmek

Bu yılki hedefleri hakkında bilgi veren Bozgeyik, şunları söyledi:

"2018 yılı için dünya hedefimiz ilk 3'e girmek. 2018 için mutlaka e-ticaret lojistiğinde ilk 3 sırada yer almak istiyoruz. Tabii ki dünya lideri olmak en büyük arzumuz ama 2015 yılına kadar dünya lojistik listesinin hiçbir yerinde olmayan Türkiye PTT'si, 2016 ve 2017 yılında yaptığı hamlelerle dünya 7'ncisi oldu. İnanıyorum ki 2018 yılında dünya listesinde ilk 3'te olacağız. Ondan sonra Allah kerim diyorum."

"Türkiye'nin dünya markası şirketleriyle ortak ödeme platformu kuruyoruz"

PTT'nin kurulduğu günden bu yana posta bankacılığı konusunda çalışma yürüttüğünü belirten Bozgeyik, şöyle devam etti.

"Artık daha güçlü, büyük işler yapabilecek, altyapısı olan bir şirket olarak ileriye dönük, bankacılık alanında hamleler üzerinde çalışıyoruz. Burada hukuki süreçler ve mevzuatlarla ilgili altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. PTT, 2017 yılında e-bankacılık yapabilecek lisansı aldı. Başbakanımızın ve Bakanımızın özel gayretleriyle çıkarmış olduğumuz bu lisans çerçevesinde elektronik ödeme sistemleri konusunda yine bir marka oluşturduk. Türkiye'nin dünya markası büyük şirketleriyle beraber ortak ödeme platformu kuruyoruz. Bunlar bankacılık alanında yaptığımız çok önemli faaliyetler."

2017'de 650 milyon lira kar

Bozgeyik, PTT'nin mali tablosu hakkında da değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"2015 yılında 400 milyon lira civarındaki karı, 2016 yılında 550 milyon lira, 2017 yılında ise 650 milyon liranın üzerine çıkarttık. Aynı zamanda 2017 yılında, önceki yıllarda yaptığımız yatırımın da üç katı yatırım yaptık. Yani yaklaşık 450 milyon liranın üzerinde bir yatırım da gerçekleştirmiş olduk. Bu, şirketimizin ve ülkemizin karlılığı, ülke insanının kazancıdır. Sadece yatırım yapmıyoruz, sadece kar üretmiyoruz. İstihdam üretiyoruz, değer koymaya, teknoloji üretmeye çalışıyoruz. Devletimizin ve insanımızın neye ihtiyacı varsa o alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz."