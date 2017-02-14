PTT ile SGK 'banka promosyonu'nda anlaştı

PTT, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

SGK'nın toplantı salonunda düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve diğer ilgililer katıldı.

SGK Başkanı Bağlı, "promosyon protokolü"nü 25 bankanın 16'sıyla imzaladıklarını söyledi.

PTT'nin imzaladıkları tüm protokolleri sosyal sorumluluk ve kamu hizmeti olarak algıladığını vurgulayan Bağlı, "Bugünkü protokolü de PTT bir ticari kaygıya, bir kar elde etme amacıyla değil, sosyal sorumluluk ve kamu hizmeti gayesiyle imzalıyor. Bundan dolayı sayın Genel Müdürü kutlarım." dedi.

Ödemelerin en geç mart ayının içinde başlayacağını bildiren Bağlı, "Şu ana kadar emeklilerimizin yüzde 95'ine ulaşmış bulunmaktayız. 25 bankanın 16'sının protokolü imzalaması, diğer 9 bankanın imzalamayacağı anlamına gelmez. Diğer bankalar da gelecektir, protokolleri imzalayacağız. Şu saat itibariyle emeklilerimizin yüzde 95'ine ulaşmış durumdayız." bilgisini verdi.

Emeklilerin promosyon imkanından yararlanması için gerekli teknik alt yapıyı tamamladıklarını vurgulayan Bağlı, protokollerin ardından yapılması gerekenlerle ilgili emeklileri bilgilendireceklerini söyledi.

PTT emeklilere özel indirim uygulayacak

PTT Genel Müdürü Bozgeyik de PTT'nin 176 yıllık köklü bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Bu protokolle bizler de karınca kararınca çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Bu ülkeye hizmet edenlere biz de hizmet edelim düşüncesiyle protokolü imza altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere maaş promosyonunun yanında PTT hizmetlerinden de indirimli yararlanma imkanı sağladıklarını bildiren Bozgeyik, emeklilere kargoda yüzde 20, e-ticarette yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde de yüzde 20'lik özel indirim uygulayacaklarını duyurdu.

Emekliler 3 yıl aynı bankadan aylık alacak

İlk ödemeleri mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı ödenenlere 375, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak.

Promosyon imkanından faydalanmak için emeklilerin öncelikle iki tane aktif fatura için "otomatik ödeme talimatı" vermesi gerekecek. Bunun yanında ya kredili mevduat hesabı açtırılacak ya da kredi kartı kabul edilecek.

Emekliler, verilecek promosyon karşılığında 3 yıl boyunca aynı bankadan aylıklarını alacak. AA