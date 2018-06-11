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Porsche Türkçe isimli elektrikli aracını tanıttı

Alman otomobil üreticisi Porsche, 70. yıl kutlamaları sırasında tanıtılan ilk yüzde yüz elektrikli otomobiliyle Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor.

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Porsche Türkçe isimli elektrikli aracını tanıttı

Porsche, yeni tanıttığı elektrikli otomobil Mission E modelinin "Taycan" adıyla piyasaya çıkacağını duyurdu.

Şirketin CEO’su Oliver Blume, Türkçe bir isim olan Taycan ile, "Canlı, genç at” vurgusunun yapılmak istendiğini söyledi.

Türkçe tay ve can sözcüklerinin birleşiminden oluşan model adı, Volkswagen Grubu’nda Touran’dan sonra kullanılan ikinci Türkçe isim oldu.

Porsche Taycan teknik özellikleri

Porsche Taycan, 2019 yılında seri üretime geçecek. Üzerinde iki elektrikli motor bulunan otomobil, 600 beygir gücüne sahip. Her iki motor da kullanıldığında menzili 500 km olan otomobil, sıfırdan yüze 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın sıfırdan 200’e çıkma süresi ise 12 saniye.

Porsche Taycan'ın bu rakamlarla Tesla ile başa çıkması biraz zor görünüyor. Çünkü firmanın otomobilleri arasında, 0-100 km süresi 3.5 saniyeden daha az olan versiyonlar var.

Kaynak: CNN

Etiketler: taycan, porsche
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