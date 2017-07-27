  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Porsche 22 bin aracını geri çağırıyor

Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrindt, Porsche Cayenne'in Avrupa genelinde 22 bin aracı geri çağıracağını ifade etti.

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Porsche 22 bin aracını geri çağırıyor

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Porsche Cayenne'in 3 litrelik TDI modellerinde trafik tescilinin durdurulduğunu ve Alman lüks otomobil üreticisinin Avrupa genelinde 22 bin aracı geri çağıracağını ifade etti.

Porsche'un geri çağırma maliyetinin yüzde 100'ünü karşılayacağını belirten Dobrindt, “Bu araçlar, modern emisyon kontrol teknolojisi ile donatılmış, bu nedenle bu araçların teknik olarak emisyon limitlerine sadık kalabildiklerini düşünüyoruz ve bu nedenle Porsche'un, yazılımı kanunlara uygun hale getirecek bir konumda olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yıllarca "Alman disiplini" ile ünlenen ve dünya çapında geniş bir müşteri potansiyeli yakalayan Almanya'nın önemli otomobil markaları, son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor.

İlk emisyon skandalı, bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda markaları bulunan Volkswagen Grubu'nda patlak verdi. Grup, dizel araçlardaki egzoz emisyon testi skandalı nedeniyle uzun süre gündemi meşgul etti.

Ardından, söz konusu yazılımın diğer bazı Alman otomobillerinde de kullanıldığı tespit edildi.

Etiketler: porsche, porsche cayenne, almanya, emisyon
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