Polislerin yeni şapkaları Trabzon'dan

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişiklik yaptı.

Trabzon Şanlpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasını kiralayarak atölyeye çeviren firma, polis teşkilatı için günde yaklaşık 7 bin şapka üretiyor.

Bin 500 metrekarelik atölyede Mayıs ayına kadar üretilecek yaklaşık 500 bin polis şapkası emniyet teşkilatına teslim edilecek.

"İstihdamı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Firma sahibi Ömer Özdemir, istihdam sayısını 150'ye çıkarıp, tüm kurumların şapkalarını üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Su itici polyester kumaştan günlük ortalama 7 bin polis şapkası ürettiklerini anlatan Özdemir, "Emniyet birimlerimiz ve devletimiz için dua ediyoruz. Polisimizin şapkasını yapmak bizim için çok gurur verici bir olay, özveriyle dikiyoruz" dedi.

Özdemir, 2019'da şapka ihracatına başlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA