Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

ABD ve Kuzey Kore arasında geçen hafta tansiyonun birden yükselmesi ve ardından iki ülke yönetiminin tehditkar açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına ve pay piyasalarında sert satışların görülmesine neden oldu.

Hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda lider, ABD ve Kuzey Kore'ye, gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

ABD'de geçen hafta açıklanan üretici fiyatları, temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,1 azalarak Ağustos 2016'dan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 artarak beklentinin altında kaldı.

Analistler, açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun yüzde 2 hedefine yakınsayacak şeklindeki söyleminin altını oymaya devam ettiğini söyledi.

Geçen hafta konuşan bazı Fed üyeleri de tahminlerinin, ılımlı büyüme trendinin, iş gücü piyasasında ek güçlenme ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmasıyla birlikte süreceği yönünde olduğunu söyledi.

New York borsasında endeksler geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak 3 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı. Kapanışta Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,07, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Analistler, bu hafta içinde Fed tutanakları, perakende satışlar ve öncü imalat göstergelerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve Kuzey Kore gerginliğine ilişkin yeni gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

Geçen hafta jeopolitik gelişmelerin etkisi sonucu yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altın ve gümüşe yönelirken, 1.291,88 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.285 doların üzerinde dengelenmiş durumda.

Avrupa tarafında, Almanya ve Fransa'da enflasyon beklentiye paralel gelirken, sanayi üretimi ise sürpriz bir şekilde geriledi.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kaybetti. Kapanışta Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalırken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yatay seyretti.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı toplantısında ilişkin yayımlanacak tutanakların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Asya tarafında, bugün açıklanan Japonya ikinci çeyrek yıllıklandırılmış büyümesi yüzde 4 artarak yüzde 2,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Çin'de temmuz ayı perakende satışlar da yıllık 10,4 artarak piyasa beklentisini karşıladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 azalışla 19.537,10 puandan kapanırken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,83 artışla 3.235,50 puan seviyelerinde ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,60 artışla 2.333,67 puanda seyrediyor.

Yurt içinde ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin taraflardan gelen açıklamalarla devam etmesi yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksinin de düşüşünü üst üste 4'üncü güne taşımasına neden oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü 106.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 0,78 düşüşle 106.963,10 puandan tamamladı.

Geçen hafta dolar/TL, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,5591'e kadar yükselse de, bu sabah Asya piyasalarında 3,5245'e kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 ve 105.900 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

- Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

- Türkiye, ağustos ayı beklenti anketi