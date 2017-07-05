Piyasaların bugün takip edeceği veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları beklenirken, G20 Zirvesi öncesi jeopolitik risklerin artması nedeniyle küresel piyasalar, politikacılardan gelecek açıklamalar ve yoğun veri akışına odaklandı.

ABD'de bugün saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantı tutanakları bekleniyor. Analistler, tutanaklarda, bilanço küçültme ile ilgili ipuçlarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin ardından yatırımcıların jeopolitik risk algısının da yükseldiğini kaydetti.

ABD piyasalarının dün resmi tatil nedeniyle kapalı olmasına karşın dolar endeksi, uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimini koruyarak 96'nın üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre artması sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de gerileyen hizmet sektörü PMI verisine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti.

Yurt içinde dün döviz kurlarının yükseliş eğilimini devam ettirmesine karşın BIST 100 endeksinin, gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekoru kırması dikkati çekti. Endeks dün en yüksek 101.246'yı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 101.208 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saat 21.00'de açıklanacak FOMC tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

BIST 100 endeksinde 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, cuma günü başlayacak G20 Zirvesi öncesinde jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI

Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI

Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

ABD, mayıs ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

ABD, FOMC toplantı tutanakları