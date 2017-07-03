Piyasaların bugün takip edeceği veriler

Küresel piyasalar, geçen hafta özellikle ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinden gelen açıklamaların belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izledi. Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların yeni haftada yoğun haber ve veri trafiğine odaklandığını kaydetti.

Ekonomi ve jeopolitik açıdan takip edilecek G20 Zirvesi'nin 7 Temmuz Cuma günü başlayacağını hatırlatan analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların ise çarşamba günü açıklanacağını bildirdi. Veri takviminde ise cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisi ile hafta boyunca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi verilerinin yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

Cuma günü, ABD'de açıklanan kişisel gelirler verisinin beklentilerin üzerinde olmasına karşın PCE fiyat endeksinin tahminlerin altında kalmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, avronun dolar karşısındaki yükselişini sürdürmesi yatırımcıların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti ve 1,1446 ile Mayıs 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Cuma günü açıklanan Avro Bölgesi enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası avro/dolar paritesi gücünü korurken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Bugün Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin genel olarak beklentilerden iyi gelmesinin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurlarındaki sakin seyirden destek bulan BIST 100 endeksi, yüzde 0,8 yükselerek yılın ilk yarısını 2016 kapanışına göre yüzde 29 artışla 100.440 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 100.000 puanın üzerinde üst üste 3 gün kapanış gerçekleştirdiğini, bunun küresel risk iştahında önemli bir değişiklik olmaması halinde yükseliş isteğini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odak noktasında olacağına işaret eden analistler, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi verilerinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde sıfır oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

Türkiye, haziran ayı TÜFE

Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

Avro Bölgesi, mayıs ayı işsizlik

ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

ABD, haziran ayı ISM İmalat Endeksi

ABD, mayıs ayı inşaat harcamaları