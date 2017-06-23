Piyasaların bugün takip edeceği veriler

Küresel piyasalar, genel olarak dar bant içinde dalgalı bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yatırımcıların odak noktasında olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) stres testine tabi tuttuğu 34 bankanın ağır durgunluk şartlarında kredi vermeye yetecek asgari sermaye oranlarını karşıladığının açıklanması piyasaların üzerindeki baskı unsurlarından birini ortadan kaldırırken, dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurusu beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerle New York borsasında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 97,5 seviyelerindeki yatay seyrini devam ettirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 yükseldi ve S&P 500 endeksi de önceki kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamladı.

Brüksel’de devam eden AB liderler zirvesinde, dün Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması karar verildi. Ayrıca savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırmayı öngören bir bildirgenin yayınlandığı AB liderler zirvesinde bugün ekonomi, dış ticaret ve göç konuları görüşülecek. Dün İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkesinde 5 yıl ikamet eden AB vatandaşlarına "yerleşik statüsü" verme teklifinde bulunmasının ardından sterlin/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,27'nin üzerine çıktı. Avro/dolar paritesi, dün yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, düşüş eğilimindeki dolar kurundan destek bulan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı aşarak gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı. Dün en yüksek 100.106,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 100.072,15 puandan tamamladı. Dün 3,53'ün üzerinden 3,50 sınırına kadar gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararasın piyasanın açılışında 3,51'in hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Yurt içinde çarşamba gününe kadar devam edecek bayram tatili öncesinde piyasalardaki pozitif havanın devam edebileceğini aktaran analistler, pay piyasalarında gelmesi muhtemel kar satışlarının gücünün de yükseliş trendinin devamı açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

Türkiye, mayıs ayı konut satışları

Almanya, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

Türkiye, haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı

ABD haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

ABD, mayıs ayı yeni konut satışları