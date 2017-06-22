Piyasaların bugün takip edeceği önemli veriler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ile dalgalı seyrini sürdürürken, düşüş eğilimini dün de devam ettiren petrol fiyatları yatırımcılarda tedirginliğe neden oluyor.

Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, dünkü açıklamasında, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlaması gerektiğini belirterek, ilk adımın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısında atılmasının zamanlama açısından uygun olabileceğini kaydetti. Harker, ayrıca Fed'in bilançosunu küçültmeye başlarken, kademeli faiz artışına ara vermesinden yana olduğunu da söyledi.

Analistler, bilanço küçültme tartışmalarının piyasaların gündemini uzunca bir süre daha meşgul etmeye devam edeceğini ifade ederek, dün düşüş eğilimini sürdüren petrol fiyatlarının tedirginliğe neden olduğunu vurguladı. OPEC üyelerinin arz kısıtlamasını uzatması ve açıklanan stok verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın dün 44,3 dolar ile 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 44,8 dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisinin beklentilerin aksine artış kaydetmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. S&P 500 endeksi dün günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Kraliçe 2. Elizabeth'in İngiliz parlamentosunda yaptığı açılış konuşmasının ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yükselerek 1,27'nin üzerine çıkarken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise Fed'in bu yıl başka faiz artırımına gitmeyeceği beklentilerinin artması ile yüzde 0,3 yükselerek 1,1170'e çıktı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,13, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dolar/TL'nin önceki günkü yükselişine karşın 3,55 seviyelerinde tutunamaması ve tekrar 3,5250'ye gerilemesinin desteği ile alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 artışla 99.390 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise hareketlenecek veri gündemi ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, bugün saat 17.00'de Senato Bankacılık Komitesi'nde bir konuşma yapacak.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

Türkiye, haziran ayı tüketici güveni endeksi

Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

ABD, mayıs ayı CB Öncü Göstergeler Endeksi