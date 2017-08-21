Piyasalarda gün sonu değerleri (21 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.412,44 puan artışla 108.614,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 32,40 puan ve yüzde 0,03 artarak 107.234,84 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 570,31 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 107.772,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.800,30 puanı, en yüksek 108.877,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,32 artışla 108.614,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.810,75 puan ve yüzde 1,37 artarak 133.647,37 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 125'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Zorlu Enerji, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.291,52 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.291,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 145 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5084 lira, satışta 3,5225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5188 lira, satışta 3,5329 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,66'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 608 milyon 82 bin 366,23 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 789 milyon 940 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1820, sterlin/dolar paritesi 1,2911, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,79 dolardan işlem görüyor.