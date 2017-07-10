Piyasalarda gün sonu değerleri (10 Temmuz 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.012,79 puan artışla 101.097,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 504,71 puan ve yüzde 0,50'lik yükselişle 100.589,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 787,02 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 100.871,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.589,08 puanı, en yüksek 101.181,37 puanı gören endeks, günü yüzde 1,01 artışla 101.097,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,79, teknoloji endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.325,55 puan ve yüzde 1,08 artarak 124.249,81 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 267'si prim yaptı, 83'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Pegasus, Garanti Bankası, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.213,50 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.10 itibarıyla 1.213,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 140 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6015 lira, satışta 3,6159 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6274 lira, satışta 3,6420 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,41'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 760 bin 639,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 685 milyon 365 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1385, sterlin/dolar paritesi 1,2863, dolar/yen paritesi de 114,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 47,17 dolardan işlem görüyor.