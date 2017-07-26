Piyasalarda gün sonu borsa, altın ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,49 puan artışla 107.206,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 165,18 puan ve 0,15 artarak 107.205,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 448,70 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 107.489,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.008,14 puanı, en yüksek 107.587,95 puanı gören endeks, günü yüzde 0,15 artışla 107.206,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 26,16 puan ve yüzde 0,02 artarak 131.702,24 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 155'i geriledi. Türk Hava Yolları, Turkcell, Garanti Bankası, Emlak Konut GYO ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.248,08 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.248,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 142 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5549 lira, satışta 3,5692 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5553 lira, satışta 3,5696 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,22'den, bileşik getirisi de yüzde 11,53'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 182 milyon 657 bin 781,68 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 327 milyon 273 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1637, sterlin/dolar paritesi 1,3045, dolar/yen paritesi de 112,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,71 dolardan işlem görüyor.