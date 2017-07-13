Piyasalarda gün sonu altın ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 400,44 puan artışla 104.210,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 132,39 puan ve yüzde 0,13'lük yükselişle 103.942,17 puandan başladı. Endeks günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 108,99 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 103.918,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.773,18 puanı, en yüksek 104.915,14 puanı gören endeks, günü yüzde 0,39 artışla 104.210,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 356,97 puan ve yüzde 0,28 artarak 128.210,20 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 190'ı prim yaptı, 146'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.218,69 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.218,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 140 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5632 lira, satışta 3,5774 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6001 lira, satışta 3,6146 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,18'den, bileşik getirisi de yüzde 11,49'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 863 milyon 169 bin 463,35 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 691 milyon 458 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,2934, dolar/yen paritesi de 113,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,18 dolardan işlem görüyor.