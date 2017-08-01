Piyasalarda gün sonu altın, borsa ve döviz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.384,01 puan azalışla 106.147,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 353,55 puan ve 0,33 artarak 107.884,99 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 841,32 puan ve yüzde 0,78 değer kaybederek 106.690,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.092,39 puanı, en yüksek 107.998,81 puanı gören endeks, günü yüzde 1,29 azalışla 106.147,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.689,78 puan ve yüzde 1,28 azalarak 130.375,06 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 102'si prim yaptı, 292'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.272,58 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.272,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 143 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5145 lira, satışta 3,5286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5202 lira, satışta 3,5343 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,22'den, bileşik getirisi de yüzde 11,53'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 463 milyon 589 bin 87,39 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 690 milyon 335 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,87 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3217, dolar/yen paritesi de 110,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,50 dolardan işlem görüyor.