Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.137,50 puan azalarak 108.872,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 338,64 puan ve yüzde 0,31 artarak 110.349,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 885,37 puan ve yüzde 0,80 değer kaybederek 109.125,11 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.736,27 puanı, en yüksek 110.439,71 puanı gören endeks, günü yüzde 1,03 kayıpla 108.872,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.643,47 puan ve yüzde 1,21 azalarak 133.783,17 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 103'ü prim yaptı, 274'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal Madencilik, Halkbank ve Galatasaray Sportif bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.336,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.336,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4368 lira, satışta 3,4505 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4386 lira, satışta 3,4524 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,61'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 50 milyon 699 bin 671,76 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 62 milyon 995 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda bir gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1912, sterlin/dolar paritesi 1,3025, dolar/yen paritesi de 108,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,52 dolardan işlem görüyor.