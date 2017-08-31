Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 412,62 puan azalışla 110.010,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 59,06 puan ve yüzde 0,05 artarak 110.482,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.953,97 puanı, en yüksek 110.517,63 puanı gören endeks, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle saat 12.40'a kadar işlem gerçekleştirilen günü yüzde 0,37 azalışla 110.010,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 583,65 puan ve yüzde 0,43 azalarak 135.426,64 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 164'ü geriledi. Galatasaray, Turkcell, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.305,95 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla 1.305,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,59'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 127 milyon 884 bin 847,11 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 410 milyon 557 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 5 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,94 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,2885, dolar/yen paritesi de 110,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,86 dolardan işlem görüyor.