Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,42 puan azalışla 108.594,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 369,41 puan ve yüzde 0,34 artarak 108.984,28 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 110,84 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 108.504,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.325,53 puanı, en yüksek 109.247,44 puanı gören endeks, günü yüzde 0,02 azalarak 108.594,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazandı

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 133,22 puan ve yüzde 0,10 azalarak 133.514,15 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 232'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve Global Yatırım Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.287,35 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.287,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 145 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4948 lira, satışta 3,5088 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5084 lira, satışta 3,5225 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 663 milyon 23 bin 3,02 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 530 milyon 269 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1768, sterlin/dolar paritesi 1,2838, dolar/yen paritesi de 109,32 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,15 dolardan işlem görüyor.