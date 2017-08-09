Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 924,54 puan azalışla 108.714,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 321,96 puan ve yüzde 0,29 azalarak 109.317,16 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 904,61 puan ve yüzde 0,83 değer kaybederek 108.734,51 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.497,20 puanı, en yüksek 109.317,16 puanı gören endeks, günü yüzde 0,84 azalışla 108.714,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.258,77 puan ve yüzde 0,93 azalarak 133.522,72 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 255'i geriledi. Koza Anadolu Metal, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Park Elektrik ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.272,50 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.272,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 144 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5359 lira, satışta 3,5501 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5250 lira, satışta 3,5391 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,37'den, bileşik getirisi de yüzde 11,69'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 959 milyon 877 bin 790,01 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 903 milyon 697 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1738, sterlin/dolar paritesi 1,2993, dolar/yen paritesi de 109,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,25 dolardan işlem görüyor.