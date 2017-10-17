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Piyasalarda gün ortası rakamlar

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 107.553,67 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,01 artarak 107.553,67 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.079,20 puan değer kazandı. Dün, 106.474,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 193,60 puan ve yüzde 0,18 artışla 106.668,06 puandan başladı. Endeks en düşük 106.571,04 puanı, en yüksek ise 107.678,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi de yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 265'i değer kazandı, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Tümosan, Garanti Bankası ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.288,31 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1758, sterlin/dolar paritesi 1,3255, dolar/yen paritesi 112,17 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6540 liradan, avro 4,2970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.288,31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,99 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: dolar, Avro, döviz fiyatları, BIST 100, altın fiyatları
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