  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 107.099,51 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,54 artarak 107.099,51 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 574,07 puan değer kazandı. Dün, 106.525,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 542,01 puan ve yüzde 0,51 artışla 107.067,46 puandan başladı. Endeks en düşük 106.892,69 puanı, en yüksek ise 107.370,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 1,56 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 206'sı değer kazandı, 134'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Anadolu Metal ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.263,35 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,27, bileşik getirisi yüzde 11,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3234, dolar/yen paritesi 110,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5410 liradan, avro 4,1980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.263,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,62 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: döviz fiyatları, borsa istanbul, altın fiyatları
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