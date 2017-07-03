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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 100.515,34 puana çıktı

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Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07 artarak 100.515,34 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 74,95 puan değer kazandı. Cuma günü, 100.440,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 198,92 puan ve yüzde 0,20 artışla 100.639,31 puandan başladı. Endeks en düşük 100.443,27 puanı, en yüksek ise 100.957,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi de yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 222'si değer kazandı, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, Akbank ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.234,42 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,84, bileşik getirisi yüzde 11,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1373, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi 112,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5420 liradan, avro 4,0310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.234,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,65 dolardan işlem görüyor.  

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100, altın fiyatları, döviz fiyatları
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