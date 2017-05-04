Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalarak 93.688,24 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 174,49 puan değer kaybetti. Dün, 93.862,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 155,75 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 93.706,99 puandan başladı. Endeks en düşük 93.476,88 puanı, en yüksek ise 93.826,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 173'ü değer kazandı, 158'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Turkcell, Garanti Bankası, Aselsan,Türk Hava Yolları ve Park Elektrik oldu.

Altının onsu 1.235,22 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,02, bileşik getirisi yüzde 11,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0938, sterlin/dolar paritesi 1,2893, dolar/yen paritesi 112,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5480 liradan, avro 3,8828 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.235,22 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,31 dolardan işlem görüyor.