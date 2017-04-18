Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artarak 90.850,42 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 786,73 puan değer kazandı. Cuma günü 90.063,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 667,63 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 90.731,33 puandan başladı. Endeks en düşük 90.052,40 puanı, en yüksek ise 90.991,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, teknoloji endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,44 ve sanayi endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 339'u değer kazandı, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.290,32 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,90, bileşik getirisi yüzde 11,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0626, sterlin/dolar paritesi 1,2547, dolar/yen paritesi 108,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650 liradan, avro 3,8950 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290,32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,46 dolardan işlem görüyor.