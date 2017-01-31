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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 86.370,48 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası döviz, borsa ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 artarak 86.370,48 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 132,94 puan değer kazandı. Dün, 86.237,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,26 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 86.293,80 puandan başladı. Endeks en düşük 85.925,10 puanı, en yüksek ise 86.506,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü değer kazandı, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.198,17 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,89, bileşik getirisi yüzde 11,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0711, sterlin/dolar paritesi 1,2442, dolar/yen paritesi 113,84 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, avro 4,0630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,27 dolardan işlem görüyor.
 

Etiketler: altın fiyatları, borsa istanbul, BIST 100, döviz fiyatları
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