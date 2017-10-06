Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalarak 103.790,85 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 543,46 puan değer kaybetti. Dün 104.334,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 156,39 puan ve yüzde 0,15 azalışla 104.177,92 puandan başladı. Endeks en düşük 103.623,26 puanı, en yüksek ise 104.237,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,53 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 104'ü değer kazandı, 244'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), İpek Doğal Enerji, Turkcell ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.269,12 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,64, bileşik getirisi yüzde 11,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3053, dolar/yen paritesi 112,94 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6170 liradan, avro 4,2340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.269,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,75 dolardan işlem görüyor.