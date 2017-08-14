Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 artarak 108.618,35 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.655,25 puan değer kazandı. Cuma günü 106.963,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 943,88 puan ve yüzde 0,88 artışla 107.906,98 puandan başladı. Endeks en düşük 107.906,98 puanı, en yüksek ise 108.644,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,41, teknoloji endeksi de yüzde 2,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 317'si değer kazandı, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Global Yatırım Holding, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve Park Elektrik oldu.

Altının onsu 1.281,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,40, bileşik getirisi yüzde 11,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1798, sterlin/dolar paritesi 1,2977, dolar/yen paritesi 109,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5280 liradan, avro 4,1630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,83 dolardan işlem görüyor.