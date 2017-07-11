Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,83 artarak 101.937,58 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 840,42 puan değer kazandı. Dün, 101.097,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,49 puan ve yüzde 0,04 artışla 101.134,64 puandan başladı. Endeks en düşük 101.023,19 puanı, en yüksek ise 102.021,15 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si değer kazandı, 117'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Anadolu Metal ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.210,85 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,21, bileşik getirisi yüzde 11,52 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2907, dolar/yen paritesi 114,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6370 liradan, avro 4,1450 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.210,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,59 dolardan işlem görüyor.