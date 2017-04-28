Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalarak 94.022,86 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 259,62 puan değer kaybetti. Dün, 94.282,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 140,32 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 94.422,80 puandan başladı. Endeks en düşük 93.945,96 puanı, en yüksek ise 94.560,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 156'sı değer kazandı, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Ereğli Demir Çelik, ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.266,70 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.25 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,09, bileşik getirisi yüzde 11,40 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0938, sterlin/dolar paritesi 1,2945, dolar/yen paritesi 111,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5520 liradan, avro 3,8860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.266,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,10 dolardan işlem görüyor.