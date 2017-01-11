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Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 77.082,21 puana geriledi.

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Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 311,48 puan değer kaybetti. Dün, 77.393,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 293,58 puan ve yüzde 0,38 düşüşle 77.100,11 puandan başladı. Endeks en düşük 76.650,33 puanı, en yüksek ise 77.169,53 puanı gördü. 
 
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. 
 
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 127'si değer kazandı, 194'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Afyon Çimento, Akbank, Türk Hava Yolları ve Halkbank oldu.
 
Altının onsu 1.188,68 dolar seviyesinde
 
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,90, bileşik getirisi yüzde 11,20 seviyelerinde bulunuyor. 
 
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2123, dolar/yen paritesi 116,19 düzeyinde seyrediyor. 
 
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8460 liradan, avro 4,0500 liradan satılıyor. 
 
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.188,68 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,16 dolardan işlem görüyor. 
 
 
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