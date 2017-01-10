Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalarak 77.327,27 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 67,17 puan değer kaybetti. Dün, 77.394,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 198,65 puan ve yüzde 0,26 düşüşle 77.195,79 puandan başladı. Endeks en düşük 77.141,69 puanı, en yüksek ise 77.644,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı değer kazandı, 192'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Afyon Çimento, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.183,63 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,69, bileşik getirisi yüzde 10,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0593, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi 116,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7800 liradan, avro 4,0040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.183,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,21 dolardan işlem görüyor.