Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalarak 77.786,22 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 352,44 puan değer kaybetti. Cuma günü, 78.138,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 231,46 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 77.907,20 puandan başladı. Endeks en düşük 77.570,08 puanı, en yüksek ise 77.969,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 0,61 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 184'ü değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Pegasus ve Akbank oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,64, bileşik getirisi yüzde 10,92 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0487, sterlin/dolar paritesi 1,2319, dolar/yen paritesi 117,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5390 liradan, avro 3,7120 liradan satılıyor.

Altının onsu ve Londra Brent tipi ham petrol, İngiltere'de resmi tatil olması sebebiyle işlem görmüyor.