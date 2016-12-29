Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artarak 77.659,29 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 111,58 puan değer kazandı. Dün, 77.547,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,53 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 77.504,17 puandan başladı. Endeks en düşük 77.457,89 puanı, en yüksek ise 77.758,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 251'i değer kazandı, 99'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir D Grubu, Yapı ve Kredi Bankası ile Pegasus oldu.

Altının onsu 1.148,11 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,33, bileşik getirisi yüzde 10,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0473, sterlin/dolar paritesi 1,2257, dolar/yen paritesi 116.35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5310 liradan, avro 3,6980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.148,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,41 dolardan işlem görüyor.