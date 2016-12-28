Piyasalarda gün ortası döviz, altın ve borsa

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 77.399,64 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 700,22 puan değer kazandı. Dün, 76.699,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,67 puan ve yüzde 0,02 düşüşle 76.687,74 puandan başladı. Endeks en düşük 76.514,26 puanı, en yüksek ise 77.524,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si değer kazandı, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, İş Bankası (C) ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.140,63 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,32, bileşik getirisi yüzde 10,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0442, sterlin/dolar paritesi 1,2240, dolar/yen paritesi 117,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5390 liradan, avro 3,6960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.140,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,42 dolardan işlem görüyor.