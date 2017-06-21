Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalarak 99.074,21 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 195,06 puan değer kaybetti. Dün 99.269,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 88,98 puan ve yüzde 0,09 azalışla 99.180,29 puandan başladı. Endeks en düşük 98.723,17 puanı, en yüksek ise 99.208,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u değer kazandı, 179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri EİS Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.246,90 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,84, bileşik getirisi yüzde 11,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1148, sterlin/dolar paritesi 1,2627, dolar/yen paritesi 111,14 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5420 liradan, avro 3,9490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.246,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,77 dolardan işlem görüyor.