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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 99.547,68 puana çıktı

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Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artarak 99.547,68 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 215,55 puan değer kazandı. Dün 99.332,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 333,56 puan ve yüzde 0,34 artışla 99.665,69 puandan başladı. Endeks en düşük 99.505,27 puanı, en yüksek ise 99.852,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i değer kazandı, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.247,24 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,78, bileşik getirisi yüzde 11,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1162, sterlin/dolar paritesi 1,2692, dolar/yen paritesi 111,51 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5270 liradan, avro 3,9380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.247,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,20 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: döviz fiyatları, altın fiyatları, borsa istanbul
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