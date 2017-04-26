Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,04 artarak 94.668,09 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 33,18 puan değer kazandı. Dün, 94.634,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,25 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 94.673,16 puandan başladı. Endeks en düşük 94.284,41 puanı, en yüksek ise rekor seviyesi olan 94.880,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si değer kazandı,132'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.264,39 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.25 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,98, bileşik getirisi yüzde 11,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2819, dolar/yen paritesi 111,23 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5860 liradan, avro 3,9060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.264,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,90 dolardan işlem görüyor.